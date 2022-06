W rajskim ogrodzie dźwięków. Posłuchaj debiutanckiego singla Werki

Kim jest Werka? To pianistka, producentka i kompozytorka, inspirująca się muzyką klasyczną, jazzową, neo-soul, R&B. "A Day or Two" to jej pierwszy singiel z nadchodzącej EP, która będzie mieszanką popu, jazzu i soulu. Utwór opowiada o stanie pewnego zawieszania, zapętlenia i utknięcia w miejscu/stanie emocjonalnym, z którego - o czym często zapominamy - łatwiej jest wyjść przy pomocy innych ludzi.