W "Sanatorium miłości" poznała męża. Mówiła otwarcie o seksie z 80-latkiem

Gerard i Iwona stali się niejako ambasadorami "Sanatorium miłości". Obecnie są już po ślubie, ale to nie poważna decyzja pary zaskoczyła fanów, ale jej odważne wyznania. Często są zapraszani do udzielania wywiadów i występują w programie "Pytanie na śniadanie". To w programie otworzyli się na temat swojego intymnego życia.