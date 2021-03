W słowach ślad tylko został. Aneta Figiel przedstawia inną historię Starszych Panów

Inspiracją do zmierzenia się z repertuarem Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego była praca z młodzieżą nad koncertem złożonym z utworów Kabaretu Starszych Panów. - Dzieci i młodzież nie znały tego materiału. Po wstępnym przesłuchaniu piosenek miały ogromne opory. To dało mi do myślenia, że młode pokolenie żyje w zupełnie innych realiach muzycznych i w oryginalnych wersjach te genialne piosenki nie mają szansy zaistnieć w ich świadomości. W ten sposób zaczął kiełkować pomysł o nagraniu najpopularniejszych utworów Kabaretu w nowych aranżacjach. Dzieci ostatecznie przekonały się do tego materiału i zaśpiewały piękny koncert.– wspomina wokalistka. Singla posłuchacie powyżej.