W Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu odważnie o eutanazji

Międzynarodowa współpraca

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu od kilku sezonów wypełnia misję "Teatru wielu głosów, różnych spojrzeń" i jako jedyny Teatr w Polsce należy do European Theatre Convention (ETC). W rezultacie podejmowane przez opolski Teatr działania oraz wybory repertuarowe niejednokrotnie mają na celu zachęcenie do europejskiego dialogu i dyskusji wokół współczesnych problemów