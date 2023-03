W ubiegłym roku Nick Cannon został ojcem pięć razy. Trzynasta pociecha już w drodze?

Nick Cannon to amerykański aktor, piosenkarz i popularny prezenter telewizyjny. Widzowie kojarzą go m.in. z programów "Masked Singer" i "America's Got Talent". Jednak to nie ze względu na medialną karierę jest o nim ostatnio tak głośno. Okazuje się bowiem, że celebryta ma wyjątkowo skomplikowaną sytuację rodzinną.