W Warszawie powstaje wyjątkowe miejsce nawiązujące do legendarnego kanału telewizyjnego Fashion TV

FHouse Warsaw

Co czeka na gości FHouse Warsaw?

Więcej niż klub

Nieco wyżej znajdziemy salę klubową wraz z barem, lożą VIP, sceną dla artystów, a także duży, multimedialny ekran. Z kolei na najwyższym piętrze znajduje się luksusowy pokój założyciela Fashion TV – Michela Adama Lisowskiego. Miejsce to będzie jednak też do dyspozycji gości VIP, którzy będą chcieli zorganizować prywatne spotkanie biznesowe lub zwyczajnie cenią sobie odrobinę dyskrecji. FHouse Warsaw docenią wszyscy zainteresowani modą i nowinkami z wielkiego świata. To miejsce obowiązkowe dla osób, które lubią dobrą muzykę, wyszukane jedzenie i pyszne trunki. "Bywanie na salonach" właśnie nabiera nowego, współczesnego znaczenia.

W FHouse odbywać się będą:

- WYDARZENIA ARTYSTYCZNE I INSPIROWANE SZTUKĄ: Wystawy, wernisaże, ekspozycje, przedstawienia i sztuki teatralne.

- POKAZY MODY POD EGIDĄ FASHION TV Ścisła współpraca z branżą, organizacja pokazów mody, fashion after parties.

Weekend 10-11 lipca

FHOUSE pre-OPENING! Fashion TV Friends in the House

Fashion TV brings its way of party to Warsaw.

NARESZCIE! FHouse otwiera swoje drzwi dla wyjątkowych Gości z całego świata, w najlepszym klubie, jaki kiedykolwiek powstał w Polsce. Wielkie Otwarcie wkrótce...