„Wakacyjna Trasa Dwójki” w Gorzowie Wielkopolskim

W niedzielę, 2 sierpnia o godz. 20:45 w gorzowskim amfiteatrze kolejny koncert „Wakacyjnej Trasy Dwójki”. Na widzów czekają niespodzianki - na scenie pojawią się Edyta Herbuś i Tomasz Barański, którzy zatańczą do kultowego utworu Dirty Dancing – „Time of my Life”. Podczas koncertu telewizyjna premiera singla zespołu Piękni i Młodzi „Nowa ja”.

