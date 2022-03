Walczył z nowotworem. Gwiazdor wygląda dziś fenomenalnie

Na początku ubiegłego roku Jeff Bridges poinformował, że leczenie przynosi efekty i wkrótce powinien powrócić do pracy. I tak też się stało. W internecie pojawiły się zdjęcia z planu filmowego serialu "The Old Man", na których widać popularnego aktora. Bridges prezentuje się na nich bardzo dobrze, wręcz fenomenalnie, co pozwala wierzyć, że powrócił do pełni zdrowia.