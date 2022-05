WaluśKraksaKryzys: Mam więcej do powiedzenia niż historie o hulaszczym życiu

WaluśKraksaKryzys to obecnie z najciekawszych wykonawców młodego pokolenia. Jego pierwsza płyta to "Miły młody człowiek", choć za oficjalny, medialny debiut uznaje płytę "Atak". Płytę wymienianą przez krytyków jaką jedną z najlepszych 2021 r. Za bezkompromisowy krążek, doczekał się takich określeń jak nadzieja polskiego rocka czy głos pokolenia 20-latków, choć do tych określeń podchodzi z rezerwą. Opowiada za to o niełatwej przeszłości, uzależnieniu i walce o zdrowie psychiczne. Dziennikarze cenią go za "punkową bezczelność" i "buntowniczą naturę", choć sam opowiada, że jego bunt to w rzeczywistości wypowiedź zagubionego, nadwrażliwego człowieka. Człowieka borykającego się Debiut dał mu nominację do tegorocznego Fryderyka za najlepszy album w kategorii rock/metal. A to tylko początek.