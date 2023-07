Wardruna wraca do Polski. Na ich koncerty chodzi nawet poseł PiS

Obejrzałem go. Były rzeczy, które mi się podobały oraz nie. To jednak tylko film. Jako ktoś, kto ogląda dużo filmów i jest bardzo zainteresowany historią, oczywiście widzę tam sporo dobrych rzeczy, które są poprawne historycznie: ubiór, biżuteria, broń czy inne elementy scenografii. Doceniam takie rzeczy, ale nie wszystko mi się podobało. To kwestia gustu. Cenię śpiew gardłowy, ale to nie element kultury wikingów (śmiech), a przynajmniej nie ma na to dowodów. To już element fikcji.