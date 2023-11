Warnke i Stramowski twierdzą, że rozwiedli się w zgodzie. Ekspert rozpracował ich mowę ciała

- Połową sukcesu jest to, że nie obrzucają się błotem, nie ośmieszają swojej pracy, nie rzucają się na siebie. Wchodzą w ten etap, w którym nie unikają bywania w tych samych miejscach, a tym bardziej z nowymi partnerami. Z drugiej strony gdyby relacje byłych małżonków były złe, to pani Katarzyna mogłaby przyjść z jakimkolwiek facetem, aby sprowokować byłego męża. I zapewne zabolałoby go to mocniej niż ją obecność pani Natalii. Widać to w ujęciach, w których złapali pana Piotra dziennikarze z nową partnerką - podsumował trener autoprezentacji.