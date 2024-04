Warsaw Rocks ’24 – Scorpions, Europe, Omega Testamentum i Dżem!

Minęło 50 lat od czasów, gdy młodzi - Klaus Meine, Rudolf Schenker i Matthias Jabs, wędrowali ulicami Hanoweru niosąc ze sobą instrumenty i wzmacniacze. W ciągu pół wieku stali się najbardziej utytułowanym zespołem rockowym w Niemczech, a w Europie, są żywym dowodem na to, że nie tylko VW, Mercedes czy BMW, mogą konkurować na arenie międzynarodowej, ale również muzyka rockowa. Niezliczone zespoły, w tym Smashing Pumpkins, a także Green Day, Korn, System Of A Down czy Queensryche na przestrzeni lat tworzyły własne wersje utworów Scorpions. Na przykład utwór "Rock You Like A Hurricane" był coverowany ponad 150 razy przez najróżniejszych muzyków!