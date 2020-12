Wbiła szpilę rządzącym. Nie każdy wie, kim jest z wykształcenia

Katarzyna Dowbor od prawie 40 lat pojawia się na szklanym ekranie. Najpierw przez długie lata kojarzona była przede wszystkim z telewizyjna Dwójką, w której na początku lat 80. stawiała pierwsze kroki w roli prezenterki. Od 2013 r. dziennikarka rozpoczęła współpracę z Polsatem, która trwa do dziś. Katarzyna Dowbor od lat jest gwiazdą popularnego programu "Nasz nowy dom" , w którym łączy swoje pasje do dekorowania i majsterkowania, jednocześnie niosąc materialne, a często także duchowe wsparcie bohaterom programu. Dziennikarka znana jest także z zamiłowania do ogrodnictwa, które jest jej kolejnym hobby. Wierni fani z pewnością pamiętają jej program "Ogrodowa Dowborowa".

Tak będzie wyglądał sylwester w telewizji

- Jako pedagog-seksuolog z przerażeniem patrzę na to, co dzieje się w naszym kraju. Jak się ośmiesza i wyszydza wychowanie do życia w rodzinie, jaki cyrk się z tego robi. Kiedy słyszę: "A po co z dziećmi o tym rozmawiać?", odpowiadam: "A skąd się biorą dzieci? Z kapusty?" Seks jest obecny w naszym życiu! Jest rzeczą dobrą, bo dzięki niemu są dzieci – podkreśliła Katarzyna Dowbor, jednocześnie wbijając szpilę rządzącym.