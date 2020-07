"Wciąż mam koszmary". Celebrytka przerywa milczenie i mówi o dzieciństwie

"This Is Paris" - taki tytuł nosi dokument poświęcony najsłynniejszej celebrytce, która zrewolucjonizowała show-biznes i podłożyła solidne podwaliny pod coś, co dziś nazywamy "kulturą Instagrama". W lutym Paris skończyła 39 lat. Jest prawnuczką Conrada Hiltona, zmarłego w 1979 r. założyciela słynnej sieci hoteli, bogacza i filantropa.