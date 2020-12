Wcześniej tego nie robiła. Pokazała mieszkanie i imponujący regał

Nie inaczej jest w przypadku jej najnowszego wpisu. Aktorka dodała do niego dwa zdjęcia, na których siedzi przy pianinie cyfrowym. Na jednym z nich widzimy jej syna, Jasia. Oczywiście tyłem do aparatu. W tle zaś można dostrzec kawałek mieszkania gwiazdy – przede wszystkim regał z dużą ilością książek.

Małgorzata Kożuchowska: "Też jestem frankowiczem"

Tak się składa, że to właśnie książka jest bohaterem wpisu Kożuchowskiej. "Hej kolęda, kolęda! Czujecie już świąteczny klimat? My w domu powoli zaczynamy przygotowania. Każdego dnia przeczytamy jedną opowieść z tej książki – to jeden z moich planów na ten przedświąteczny czas" – pisze aktorka.

Mowa o książce "O kolędach. Gawędy" Emilii Kiereś, która miała premierę pod koniec listopada tego roku za sprawą Wydawnictwa Kropka. "To wyjątkowa wędrówka przez czas i tradycję, coś wspaniałego. Lektura tej książki to też prawdziwa uczta dla oczu - w środku znajdziecie cudne, pysznie kolorowe ilustracje Marianny Oklejak. Są też nuty i chwyty gitarowe - dla tych, którzy lubią muzykować" – wychwala ją gwiazda. Na końcu dodaje, że choć jest to książka dla dzieci, to "Dorosła Małgorzata cieszy się z niej jak dziecko".