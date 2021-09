Wczoraj grecka bogini dziś sportsmanka. Księżna Kate to kobieta-kameleon.

Wielu wydaje się, że bycie księżną to tylko noszenie pięknych sukien, uśmiechanie się do kamery i bywanie na salonach. Owszem, jest to część powinności członkiń rodziny królewskiej, ale to też coś znacznie więcej. To bycie w pełnej gotowości 24h na dobę. Czego idealnym przykładem jest życie księżnej Kate.