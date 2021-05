Wdowa po Macieju Kozłowskim: "Maciej dla mnie nadal żyje"

Maciej Kozłowski zmarł 11 maja 2010 roku. Aktor znany z wielu ról filmowych i serialowych miał zaledwie 52 lata. Kilka lat wcześniej, przez przypadek, dowiedział się, że jest zakażony wirusem zapalenia wątroby typu C. Mimo podjętego leczenia wirus doprowadził do nowotworu wątroby, który stał się przyczyną śmierci aktora. Kozłowski niemal do końca pozostał jednak aktywny na polu zawodowym, a także prywatnym.