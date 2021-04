Wellman nie przepadała za Prokopem. Miała z nim problem

Dorota Wellman i Marcin Prokop od 2007 r. tworzą zgrany duet. Tak naprawdę ciężko sobie wyobrazić popularny program śniadaniowy TVN-u bez nich. Jak można przeczytać na stronie "Dzień Dobry TVN", ich relacja dojrzewała na oczach widzów, którzy nieustannie cenią ich za profesjonalizm, dobrą energię i humor. Choć dziś dziennikarze znają się jak "łyse konie", to jednak nie zawsze było między nimi dobrze. W swoim ostatnim wywiadzie wrócili do czasów, gdy nie mieli o sobie najlepszego zdania. A na pewno nie miała go Wellman.