Wendzikowska ostro ocenia Polaków. Ma do tego podstawy

W rozmowie z Plotkiem Anna Wendzikowska wyznała, co o tym myśli: - W ogóle, dlatego że ja jestem osobą, która się niczym nie denerwuje, bo dlaczego ja mam swoim zdrowiem czy swoim samopoczuciem płacić za to, co ktoś tam sobie myśli, czy pisze. Ja w ogóle do tego nie zaglądam. To się dzieje poza mną. Ja mam swój świat, ja mam swoją rzeczywistość, swoje plany, swoje marzenia - tłumaczyła.