Długo go ukrywała. Pokazała zdjęcia z ukochanym. Źle znosi rozłąkę

Weronika Książkiewicz zwykle nie miała szczęścia do mężczyzn. Z ojcem jej syna, biznesmanem Krzysztofem Latkiem po rozstaniu walczyła przez kilka lat o prawa do opieki nad małym Borysem . Ostatni jej związek z aktorem Markiem Bukowskim wydawał się być połączeniem dojrzałych osób po przejściach. Niestety i tym razem aktorkę spotkało rozczarowanie, została zdradzona.

- Normalnie nie dzielę się takimi zdjęciami, ale miłość w czasach zarazy jest naprawdę trudna. Próbuje zachować spokój, ale trochę już wariuje i chodzę po ścianach. Krótko mówiąc, straszne tęsknie . Hezi you are my treasure, I miss you so much.... (tłum. - Hezi jesteś moim skarbem. Bardzo za tobą tęsknię) Naprawdę mi odbiło, że coś takiego wstawiłam - napisała na Instagramie.