Pokazała się w sukni ślubnej. Czekała na ten dzień od dawna

Weronika Książkiewicz od lat olśniewa swoją zjawiskową urodą. Na najnowszym zdjęciu, które opublikowała w sieci, jeszcze większe wrażenie robi jednak jej zjawiskowa suknia. Nie zgadniecie, do czego w tym stroju szykuje się aktorka.

Pandemia koronawirusa mocno dała się we znaki branży aktorskiej. Sanitarne obostrzenia sprawiły, że przez wiele miesięcy pozostawali bez pracy i bez kontaktu z ukochaną publicznością. Dla Weroniki Książkiewicz był to szczególnie trudny czas także ze względów osobistych. Lockdown zmusił aktorkę do rozłąki z partnerem Hezim, który na co dzień mieszka w Berlinie. Tęsknoty nie ukrywała na Instagramie. "(...) miłość w czasach zarazy jest naprawdę trudna, próbuję zachować spokój, ale trochę już wariuje i chodzę po ścianach. Krótko mówiąc, straszne tęsknię" - pisała wiosną. Niedawno zaś przyznała, że sesje zdjęciowe, które dawniej traktowała jako meczący obowiązek, teraz po miesiącach przymusowego siedzenia w domu, uważa za prawdziwą przyjemność. "Dzisiaj cieszyłam się jak dziecko, wyskakując z dresów wprost w przepiękne suknie" - napisała Książkiewicz, dzieląc się na Instagramie efektami najnowszej sesji.

Kreacje, w których miała okazję zaprezentować się przed obiektywem, naprawdę robią wrażenie. Zwłaszcza jedna, przywołująca skojarzenia z suknią ślubną.

Czarny rok dla światowego kina. Przez pandemię nie ma co oglądać

Biała kreacja z odkrytymi plecami i gigantycznym, długim terenem ułożonym z setek falbanek jest oszałamiająca. Bez wątpienia byłaby to idealna suknia ślubna dla zakochanej aktorki, ale Weronika Książkiewicz szykuje się w niej do... przeprowadzki. Zapowiedziała to na Instagramie.

"Na ten dzień czekałam bardzo długo ... Dzień Dobry, przeprowadzam się ..." - oznajmiła fanom.

Jakiś czas temu aktorka pokazała na InstaStory wnętrze swojego nowego domu z angielskim podpisem: "niemal gotowy do wprowadzenia się". Na zdjęciu widać kominek, nad nim pokaźną złotą płaskorzeźbę, a po lewej poręcz prowadzącą do wyższego piętra. Choć uważne oko dostrzegło elementy wymagające jeszcze wykończenia, wygląda na to, że ekipa remontowa skoczyła już prace.

Czyżby Weronika Książkiewicz zapowiedziała tym samy otwarcie nowego rozdziału w życiu? Niewątpliwie wzbudziła tym postem ciekawość. Być może niebawem podzieli się z fanami kolejną dobrą wiadomością.