Weronika Marczuk straciła bliźnięta. Miała 48 lat, gdy urodziła pierwsze dziecko

Marczuk w podcaście przypomniała, że jako żona Cezarego Pazury przez 13 lat była też mamą dla jego najstarszej córki Nastki. Po rozwodzie i psychoanalizie doszła do wniosku, że pełniła nieswoją rolę, bo nie była biologicznym rodzicem. - Poświęciłam swoje plany. Wtedy byłam przekonana, że to jest dobra teoria. Gdybym została najlepszą macochą, zupełnie inaczej bym to przeżywała - opowiadała Marczuk. Po latach wciąż ma dobry kontakt z przyszywaną córką, która jest już dorosła.