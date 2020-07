Weronika Marczuk w półnagiej sesji zdjęciowej. Pozowała z córeczką

"Co można zrobić w 6 miesięcy? Każdy z nas doskonale wiedział co to jest pół roku, jeszcze w 2019. Przez te 180 dni tyle się wydarzyło! Ekonomia, rodzina, polityka, psychologia, nawyki, podróżowanie, socjologia, marzenia itd… Wszystko uległo zadziwiającemu pomieszaniu.Teraz wszyscy uczymy się życia w trybie "tu i teraz", bo planowanie to jakiś ponury żart... Czy też tak czujecie?" - napisała Weronika Marczuk.