"Fajny brzuszek". Tego widoku nie można było przemilczeć

Weronika Rosati od kilku lat żyje w USA, w Los Angeles, gdzie sama wychowuje 3-letnią Elizabeth Valentinę. Aktorka, której popularność przyniosła m.in. rola w filmie "Pitbull" Patryka Vegi, przygotowuje się właśnie do Święta Dziękczynienia. Tradycji, zgodnie z którą, Amerykanie spotykają się przy rodzinnym stole nad wypieczonym indykiem, by dziękować za pomyślność, Rosati poświęciła najnowszy wpis na Instagramie. Córka znanego polityka i projektantki przyznała, że z wiekiem coraz bardziej docenia ten dzień i to, co w życiu ma.

"(...) Powiem szczerze, że do tej pory średnio ten dzień obchodziłam, ale zaczynam z wiekiem ( i przez pandemię) coraz bardziej doceniać to święto. To fajne, że żyję w kraju, w którym jest dzień wdzięczności za to, co się ma - doceniam bardziej to wszystko, za co czuję się wdzięczna. Dziś np. chociażby za to, że mogę mieć taki piękny spacer" - napisała na Instagramie, a internauci zasypali ją komplementami.