Weronika Rosati prosi fanów o radę. Liczba odpowiedzi musiała ją zaskoczyć

Weronika Rosati zwykle stroni od intymnych zdjęć, ale tym razem zrobiła wyjątek. Na swoim profilu na Instagramie zamieściła fotkę z córką. Pod zdjęciem podzieliła się zmartwieniem. Celebrytka prosi o złote rady.

"Obie uparte, bo nie lubią czapek, to teraz mają za swoje i chorują. Przynajmniej mają w końcu czas na wszystkie części "Epoki Lodowcowej" i złożyły puzzle sto razy. Domowy warzywny bulionik się gotuje, a my przytulone narzekamy sobie nawzajem na naszą chorobę" - napisała pod zdjęciem prosząc fanki o złote rady. I jak to bywa ze wszystkimi prośbami na tematy zdrowia, na komentarze nie trzeba było długo czekać.

"Kochana, czapki swoją drogą, ale grypa rządzi. Dużo zdrówka", "Mleko z czosnkiem albo herbatka z imbirem", "Syrop z cebuli", "Za dziecka też nie lubiłam czapek i teraz mam chore zatoki kilka razy do roku. Jeżeli to ten wirus z wysoką gorączka, to zbijać. A na kaszel podobno smalec gęsi jest dobry. My tego nie stosowaliśmy, tak słyszałam", posypały się "złote rady".