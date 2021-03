Weronika Rosati rusza z nowym biznesem. Plany ma ambitne

Gwiazda na co dzień mieszka w Los Angeles. To właśnie to miejsce miało ją zainspirować, by zajęła się nowym biznesem. – Pomysł na wspólną markę zrodził się w moim ukochanym, słonecznym Los Angeles, gdzie byłyśmy razem z Anetą. Obserwowałyśmy szczęśliwych ludzi, z piękną, rozświetloną i opaloną skórę i pomyślałyśmy wtedy: "hej, dlaczego nie zamknąć tego słońca w słoiczku i nie zaoferować go innym?!" – wytłumaczyła Rosati w oświadczeniu medialnym.