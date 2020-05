Weronika Rosati wraca do Polski. Zależy jej na pracy w serialu

Prawdopodobnie w najbliższym czasie Weronika Rosati wróci do Polski. Liczy na to, że wkrótce zostaną przywrócone loty międzynarodowe do kraju.

- Weronika w czerwcu wraca do Polski, by stawić się na zdjęciach do "M jak miłość". Jeśli nadal będzie obowiązywać w Polsce kwarantanna, to się jej podda i po zakończeniu będzie w pracy. Bardzo jej na tym zależy - mówi osoba z produkcji serialu w rozmowie z "Super Expressem".