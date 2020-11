Wiadomo, czyje mieszkanie podpalono podczas Marszu Niepodległości

Stefan Okołowicz to polski artysta. To w jego mieszkanie trafiła raca rzucona przez jednego z uczestników Marszu Niepodległości. Co wiemy?

Stefan Okołowicz to polski, zasłużony w środowisku artysta (Agencja Gazeta)