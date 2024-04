Wiadomo, jak wyglądały imprezy u rzekomej kochanki księcia Williama. Było "egzotycznie i ekscentrycznie"

Dyskusje o domniemanym romansie księcia Williama z Rose Hanbury pojawiały się już niejednokrotnie. Chociaż sam przyszły monarcha zaprzeczał tym doniesieniom, co było wyjątkiem w sposobie, w jaki rodzina królewska zazwyczaj komunikuje się z prasą, temat jego rzekomej niewierności wciąż powraca. Sprawę komplikuje fakt, że Rose i jej mąż, David Cholmondeley, swego czasu byli częścią królewskich kręgów. Ich zniknięcie z dworskiego życia miało jedynie podsycić spekulacje o winie Williama. W ciągu ostatnich kilku lat prasa co rusz powracała do sensacyjnego tematu rzekomego romansu następcy tronu. Miało to miejsce m.in. w obliczu niedawnej hospitalizacji Kate Middleton, jak również za sprawą publicznych wyznań księcia Harry'ego.