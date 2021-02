"Wiadomości" o sprawie Viki Gabor. "Gdyby to była gwiazda TVN, ten wyrok mógłby być inny"

W materiale skrytykowano sędzię, która umorzyła postępowanie. Stwierdzono też, że ta decyzja może być spowodowana "niechęcią części sędziów do Telewizji Polskiej". Jeden z komentatorów powiedział: - Mam takie przykre poczucie, że gdyby to była gwiazda TVN, to ten wyrok mógłby być inny.