"Wiadomości" dokonały manipulacji? Zarzuty dziennikarki wobec programu TVP

Telewizja Polska po raz kolejny została posądzona o manipulację . W ostatnim główny wydaniu "Wiadomości" TVP zaprezentowano tekst z "Newsweeka" autorstwa Elżbiety Turlej . Artykuł dotyczył wymówień z pracy wręczanych ludziom przez kurierów świadczących usługi Poczcie Polskiej. Czytamy z nim wyznania kuriera, kelnerki i młodych prawniczek, które pomagały Polakom zamkniętym w domach bez możliwości odwołania do Sądu Pracy. Okazało się jednak, że materiał finalnie nie został przedstawiony we właściwy sposób.

Turlej zaznacza, że jej autorski materiał nie był w żaden sposób nacechowany politycznie, nie poruszyła w nim także kwestii koronawirusa przenoszonego na kopertach. Myślą przewodnią artykułu był fakt, że większość obywateli patrzy na kuriera jak na anioła śmierci, który przyniósł im wypowiedzenie od pracodawcy. Telewizja Polska najwidoczniej zinterpretowała to inaczej.

"Mój tekst podpięty pod tezę reportera TVP i wmontowany do materiału jako głos przedstawiciela mediów sympatyzujących z opozycją nabiera innego znaczenia. Przestaje być tym, czym jest naprawdę, czyli prostą opowieścią ludzi o dramatach związanych z utratą pracy. Staje się kolejnym dowodem, że opozycja - chociaż nigdy w ramach pracy nie zdradziłam, z jaką partią sympatyzuję i uważam, że w opisywanych przeze mnie przypadkach to jest naprawdę zbędne - chce odebrać ludziom prawo do głosowania korespondencyjnego. A jak chce tego dokonać? Strasząc śmiercionośnym wirusem przenoszonym na kopertach! Piętnując listonoszy jako roznosicieli zarazy! Niszcząc etos zawodu!" - tłumaczy autorka tekstu.