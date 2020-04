Wideoczat Kate i Williama z dziećmi. "Nie wierzyły własnym oczom"

W Wielkiej Brytanii jest już ponad 60 tys. przypadków zarażenia koronawirusem. To oznacza, że rząd ani myśli o tym, żeby poluzować obostrzenia. Brytyjczycy muszą siedzieć w domu. Tyczy się to wszystkich, którzy mogą sobie na to pozwolić. Rozdzieleni członkowie rodziny królewskiej nie wychodzą ze swoich domów. Swoje obowiązku wypełniają online lub przez telefon. A tu możemy zobaczyć, jak to wygląda w praktyce.