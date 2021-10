Widok rozdzierający serce. Alec Baldwin spotkał się z mężem zmarłej Halyny Hutchins

Media wskazują teraz, że winnymi tragedii mogą być asystent reżysera (Dave Hall) i 24-letnia Hannah Gutierrez-Reed, która odpowiadała za broń na planie. Mówi się, że Dave Hall złamał zasady bezpieczeństwa, co nie zdarzyło mu się pierwszy raz (podaje się, że do niebezpiecznej sytuacji mogło dość na planie "Into the Dark" produkcji Hulu z 2019 r.). Hall miał twierdzić, że dodatkowe sprawdzanie broni i spotkania z produkcją właśnie wokół korzystania z broni na planie są bezsensowne, bo przy każdej produkcji wygląda to tak samo.