Wielka gratka dla fanów Podsiadło. Wygrany może liczyć na dostawę do domu

Jak co roku do Orkiestrowych aukcji internetowych Jerzy Owsiak zaprosił znane osoby – muzyków, aktorów, sportowców czy polityków. Wśród nich znaleźli się m.in. Cezary Pazura, Artur Barciś czy Dawid Podsiadło.

Ten ostatni podszedł do zadania bardzo kreatywnie. Wymyślił, że przeznaczy na aukcję trzy serniki, które sam upiecze i osobiście dostarczy zwycięzcy licytacji. Jak czytamy na Allegro, dokładny termin przekazania wygranej odbędzie się po wcześniejszych ustaleniach obu stron, najpóźniej do dnia 20.12.2021 r ., przy zachowaniu wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Obecnie licytacja dobiła do 10 tys. złotych, ale zostało jeszcze 14 dni do końca, więc ta suma może ulec jeszcze zmianie.