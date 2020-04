Wielkanoc w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie będzie smutna

Ryszard Rembiszewski, prezes Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich, powiedział "Faktowi": - Skolimów jest zamknięty. Jest poddany kwarantannie i każdy z mieszkańców posiłki dostaje do pokoju. Dom jest zaopatrzony przez fundację we wszystkie rzeczy potrzebne do pielęgnacji i ochrony. Osoby, które do tej pory były zdrowe, są zdrowe nadal. Zobaczymy, co będzie dalej.