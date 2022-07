Wielki boom na Sunrise Festival! Część biletów jest już wyprzedana

Centrum Informacji oraz stacjonarna bileteria zostały otwarte w środę 20 lipca. To tam załatwicie sprawy związane z biletami, aktywujecie opaski, rozwiążecie każdy problem. W środę i czwartek punkty są otwarte w godzinach 12-20, a od piątku do niedzieli od godziny 12 do 2 w nocy. Łącznie obsługa festiwalu będzie do dyspozycji Gości przez blisko 60 godzin!