Wielki festiwal odwołany. Jest oświadczenie organizatorów

To miało być wielkie wydarzenie. Na scenach w chorzowskim Parku Śląskim w ramach Fest Festivalu miały wystąpić gwiazdy światowego formatu - The Chemical Brothers, Peggy Gou, Kasabian, Roisin Murphy czy M83. Bilety nie należały do najtańszych (czterodniowy karnet kosztował 879 zł, a weekendowy 639 zł), ale jakość wykonawców miała rozwiać wszelkie wątpliwości. Przewidziano ponad 200 koncertów. Można było nawet mówić o imprezie konkurencyjnej dla Open’era.