Wielki powrót po pięciu latach. Posłuchajcie nowego singla Placebo

Przy tworzeniu utworu "Beautiful James" zespół odwrócił swój proces twórczy. Oznaczało to podejście do ich wspólnej pracy w nowy sposób, zaczęło się od obrazów/zdjęć i tytułu piosenki, które wywoływały pewne uczucie – na długo przed powstaniem jakiejkolwiek muzyki. Powstała w ten sposób piosenka jest równie potężna, co delikatna – wyzywające, stworzone przez glazurę bezsenności, dzieło sztuki. "Beautiful James’ to nie polemika ani nawet rozmowa. To deklaracja – tak jasna i śmiała, jak nigdy dotąd.