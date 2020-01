Wielki spór o Jagnę z "Chłopów". Czy można powiedzieć, że służyła całej wsi?

Wrocławski spektakl na podstawie słynnej powieści Władysława Reymonta nie spodobał się wójtowi Lipiec Reymontowskich. Czuje on niepokój i żąda wyjaśnienia, dlaczego w sztuce cała wioska śpi z Jagną.

Zaczęło się od tego, że studenci IV roku szkoły Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu zwyczajowo wystawili w listopadzie 2019 roku tzw. spektakl dyplomowy, czyli taki, który pozwala zdobyć zaliczenie studiów.

Całe Lipce w jednej... Jagnie

Na jej recenzję trafił Marek Sałek, wójt gminy Lipce w powiecie skierniewickim. To tu Reymont umieścił akcję swojej powieści. Lipce w 1983 roku zostały przemianowane na Lipce Reymontowskie na cześć noblisty.

Sałek, nie widząc spektaklu, a posiłkując się jedynie recenzją z "Gazety Polskiej" uznał, że spektakl godzi w cześć i honor mieszkańców Lipiec. Napisał w tej sprawie list do ministra kultury Piotra Glińskiego . Twierdzi w nim, że sztuka "została wystawiona bez poszanowania dla nazwiska pisarza oraz mieszkańców wsi Lipce. Obraźliwe dla naszej społeczności są słowa użyte przez aktorów spektaklu, które zawierają się w twierdzeniu "Całe Lipce w mojej c...pce".

Kopię listu wysłał też do Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu.

Akademia: to pluszowa nagość

- Zachęcamy do przyjścia i wyrobienia sobie samemu zdania na temat "Chłopów" - mówi Rudnicki. - Po to właśnie jest sztuka, żeby zmuszać widzów do dyskusji. Nie lubimy, jak ktoś feruje wyroki bez obejrzenia spektaklu.