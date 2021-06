Wielki sukces Polek w USA. Brodka i Ewa Farna mają co świętować

Times Square to kultowe miejsce w Nowym Jorku i jedna z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych. To tam znajdują się gigantyczne reklamy wyświetlane na fasadach budynków. Znaleźć się na jednej z nich to marzenie każdej gwiazdy. Dla Brodki i Ewy Farnej właśnie się spełniło.