Wielkie kałuże na koncercie na Narodowym. "Co za żenada"

"To strasznie fajnie że mamy stadion za ponad 1 mld zł z dachem, przyda się na koncerty w deszczowe dni… Oh wait. Co za żenada, że nie da się naprawić 1 rzeczy przez kilka miesięcy", napisał na Twitterze Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu, nawiązując do usterki, do jakiej doszło na Narodowym jesienią 2022 r. Do tego opublikował zdjęcie zalanej płyty.