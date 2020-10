Wielkie pieniądze zarabiała od dziecka. Wygrana nie robi na niej wrażenia

Legenda tenisa chwali Igę Świątek. "Ona zachwyca. To wulkan energii, gra kosmiczny tenis"

"Zarabiałam pokaźne pieniądze już na wcześniejszych turniejach. Dostawałam je, ale ja do nich nie przywiązuję wielkiej wagi. I naprawdę tak jest, to nie jest czcze gadanie. Pieniądze to nie temat, o którym myślę codziennie. Choćby dlatego, że tak dużo się wokół mnie dzieje" - stwierdziła tenisistka.

"Gdy wygrałam mistrzostwa Europy do lat 14, miałam bonus z kontraktu. Jak dla mnie była to pokaźna kwota - 40 tysięcy złotych. Zarobiłam je w wieku 14 lat, więc od tego momentu miałam czas, by się do tych spraw przyzwyczaić" - wyznała Świątek. Imponujące honorarium w całości wydała wówczas na dalsze szkolenie. Dziś śmiało można powiedzieć, że było warto!