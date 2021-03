Wielofunkcyjne auto. Maciej Dowbor to ma wyobraźnię!

Maciej Dowbor na każdym kroku udowadnia, że ma wyobraźnię i naprawdę duże poczucie humoru. Tym razem pokazał również, że szybko potrafi dostosować się do warunków, w jakich przyszło nam funkcjonować. Nie mógł zjeść w restauracji? Nie ma problemu, znalazł sobie inny stolik.

"Jakie czasy, taka romantyczna kolacja przy świecach" - podpisał w ten sposób nowe zdjęcie na Instagramie. I to właśnie tą fotką udowodnił, że potrafi odnaleźć się w każdych warunkach. Za stolik posłużyło mu... auto.

Auto w roli stolika wcale jeszcze tak bardzo nie szokuje. Warto jednak przyjrzeć się, co to za samochód, a tu zdecydowanie jest na co zwracać uwagę.