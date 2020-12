Wiemy, gdzie nocują gwiazdy sylwestra TVP. Czy rząd specjalnie dla nich zmienił prawo?

Gwiazdy Sylwestra Marzeń z Dwójką muszą gdzieś przenocować. Czy rząd zmienił rozporządzenie o ograniczeniach sylwestrowych specjalnie dla osób zaangażowanych w tę imprezę?

Nie cichną komentarze wokół tegorocznego Sylwestra Marzeń z Dwójką, koncertu organizowanego przez TVP w Ostródzie. Przygotowania do tego wydarzenia wkraczają w decydującą fazę – do Ostródy zaczynają docierać artyści i artystki, którzy wystąpią na scenie oraz ich ekipy techniczne.

Rodzi to pytania dotyczące ograniczeń narzuconych przez rozporządzenie regulujące zasady bezpieczeństwa epidemicznego na terenie całego kraju. Chodzi przede wszystkim o kwestie transportu i noclegu. Obostrzenia dotyczące poruszania się nie dotyczą osób wykonujących pracę, a taki status mają uczestniczki i uczestnicy koncertu. Nieco bardziej skomplikowana jest sprawa noclegu. Jeszcze do wczoraj prawo nie przewidywało takiej możliwości. W rozporządzeniu było tylko kilka wyjątków od zakazu działalności hotelarskiej w czasie „narodowej kwarantanny”, czyli od 28 grudnia. Dotyczyły np. pilotów czy osób pracujących w służbie zdrowia.

Tak będzie wyglądał sylwester w telewizji

W ostatniej chwili, na dzień przed wejściem przepisów w życie, w niedzielę, 27 grudnia, rozporządzenie zostało jednak zmienione i pojawiła się w nim regulacja jak ulał pasująca do sylwestrowego koncertu TVP. Wyjątkiem od zakazu objęte zostały osoby pracujące dla radia i telewizji, a dokładniej, według zapisu z Dziennika Ustaw, dotyczy on: "osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez tych nadawców". Wygląda więc na to, że rząd zmienił prawo, żeby osoby związane z sylwestrową imprezą mogły legalnie przenocować.

- Jedziemy już dziś (we wtorek, 29 grudnia) i będziemy chyba wracać do domów prosto po występie – mówi Mirosław Trzciński z zespołu Milano. – Dostaliśmy z TVP bardzo szczegółowe zasady organizacji sylwestrowej imprezy. W obecnej sytuacji to oczywiste, że muszą one obowiązywać. Jest tam wiele dobrze znanych ograniczeń pandemicznych, ale w wielu miejscach ten regulamin idzie jeszcze dalej niż zasady obowiązujące powszechnie. Nie dziwię się, w końcu chodzi o bezpieczeństwo nasze i innych. W tej sprawie nie może być tak, że jedni mogą więcej, a inni mniej. Szczegółowe reguły dotyczą np. kontaktowania się z innymi uczestnikami - w zasadzie nie ma takiej możliwości, ściśle uregulowane są też np. kwestie noclegów.

- Jedziemy do Ostródy tylko na sam koncert, nie będziemy nocować, wracamy do domów zaraz po występie – informuje Tomasz Jakubowski, manager zespołu Weekend. – Będziemy oczywiście przestrzegać wszystkich zasad sanitarnych, które przekazali nam organizatorzy imprezy. To jest nasza praca, więc możemy przemieszczać się w sylwestrową noc, pomimo prawnych ograniczeń. W razie kontroli policyjnej możemy wykazać, że wracamy z pracy.

Wygląda na to, że najwięcej czasu spędzi na Mazurach ekipa wokalistki znanej jako Cleo.

- Jedziemy tam już dziś – wyjaśnia menager artystki, Marcin Owczarek. – Zostajemy oczywiście do Sylwestra i nie wracamy w nocy, zaraz po koncercie. Członkowie naszej ekipy mieszkają w różnych miastach - m.in we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie. Mamy do pokonania co najmniej 500 km, więc nocna podróż jest niebezpieczna. W związku z próbami nasi kierowcy będą na nogach od sylwestrowego poranka, więc dla bezpieczeństwa wszystkich musimy przenocować i wracać w Nowy Rok. Nie dotyczą nas obostrzenia związane z przemieszczaniem się, będziemy przecież w pracy.

Pytany o nocleg i inne kwestie organizacyjne, Owczarek nie chciał ujawniać żadnych szczegółów i odesłał do TVP. Tam polecił kierować także pytania związane z kontrowersjami etycznymi dotyczącymi tegorocznej imprezy. Podobnie oszczędne w dozowaniu informacji są inne osoby, związane z sylwestrowym wieczorem.

- Nie mogę powiedzieć, gdzie nocujemy, nie mogę nawet ujawnić, czy to TVP organizuje te noclegi, taki zakaz wynika z kontraktu z telewizją – dodaje Mirosław Trzciński z zespołu Milano.

Informacji dotyczących kwestii organizacyjnych nie chciał ujawnić także Marcin Miller, lider zespołu Boys, wypowiedział się na ten temat z zupełnie innej strony.

- Bardzo nie chciałbym, żeby ta impreza stała się kolejną przyczyną dzielenia Polaków, kłótni i nienawiści w internecie – mówi Miller. – Propozycję występu na imprezie sylwestrowej dostaliśmy od TVP już w styczniu 2020 roku i chętnie z niej skorzystaliśmy, nie wiedząc jeszcze wtedy oczywiście, jaka będzie sytuacja dwanaście miesięcy później. Jedziemy tam, bo chcemy grać i śpiewać dla ludzi i dlatego, że spełnia się w ten sposób nasze marzenie – po latach odrzucenia i szyderstw, wreszcie wystąpimy w telewizji na ważnej imprezie.

Udało się ustalić, że ekipy pracujące przy sylwestrowej imprezie w Ostródzie będą nocować hotelu Natural. Mieści się w Warlitach Wielkich, kilka kilometrów od miasta. Znany jest z malowniczego położenia nad jeziorem i dbaniem o ekologię. To ostatnie miało być ważnym kryterium wyboru dla TVP SA. Pracownicy hotelu nie chcą ujawnić, ile osób będzie spało u nich przez najbliższych kilka nocy.

Zdawkowej informacji o imprezie udzieliło biuro rzecznika TVP. W nadesłanym do redakcji mailu przeczytać można tylko, że: "tancerze, którzy wystąpią podczas tegorocznego Sylwestra będą częścią widowiska. Wszystkie te osoby wcześniej zostaną poddane testom przesiewowym w celu wyeliminowania ryzyka zarażenia. TVP postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, natomiast szczegóły realizacyjne są tajemnicą handlową".