Wiemy, jak Matthew Perry przekonał Julię Roberts do występu w "Przyjaciołach"

"Przyjaciele" to popularny amerykański serial, który zadebiutował w 1994 r. Produkcja liczyła 10 sezonów. Ostatni odcinek wyemitowano 6 maja 2004 r. - w Stanach Zjednoczonych obejrzało go 51,1 mln widzów. Na przestrzeni 10 lat w serialu pojawiło się mnóstwo znanych osób. W "Przyjaciołach" pojawili się m.in. George Clooney , Brad Pitt , Charlie Sheen , Bruce Willis .

Jedną z gwiazd, która wystąpiła gościnnie w serialu była Julia Roberts . Aktorka pojawiła się w 13. odcinku 2. sezonu. Rudowłosa piękność wcieliła się w Susie Moss, koleżankę z podstawówki Chandlera, której Chandler w szkole podniósł sukienkę, przez co cała klasa się z niej śmiała. Bohaterka udawała, że podoba się jej Chandler, by się na nim zemścić.

Jak Matthew przekonał Julię do występu w "Przyjaciołach"?

Okazało się, że Perry musiał spełnić zachciankę Roberts. I to nie byle jaką. Producent wykonawczy Kevin Bright zdradził, o co dokładnie chodziło. Jak podaje "Daily Mail", "Matthew poprosił Julię, by wystąpiła w serialu. Ona odpisała mu: 'Napisz mi pracę semestralną o fizyce kwantowej, a wystąpię'. Matthew wyszedł, napisał pracę i przefaksował jej ją następnego dnia".