Wiemy, jakie imię wybrała Maffashion dla dziecka. Rada Języka Polskiego nie byłaby zadowolona

Imię syna Maffashion w zestawieniu imion, których nie zaleca się dawać dzieciom

Podkreślono, że "urząd stanu cywilnego nie powinien zabronić nadania chłopcu tego imienia. Rodzice, zanim podejmą decyzję, powinni jednak wziąć pod uwagę ewentualne przyszłe przykrości, na jakie może być narażone dziecko (np. docinki spowodowane podobieństwem brzmieniowym imienia Bastian do wyrazów bestia i bastion). Przewodniczący radzi zatem, by w metryce wpisać synkowi pełne imię Sebastian, nazywać go zaś na co dzień zdrobniale: Bastian".