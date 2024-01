Wiktor Zborowski i Maria Winiarska są razem już ponad pół wieku. "Sam się dziwię, że ona tyle ze mną wytrzymała"

Ich miłość jest pełna ciepła, szacunku i zrozumienia. Maria Winiarska napisała: "My już nawet chorujemy na te same choroby, na bank będziemy już zawsze razem, bo u nas to tak troszkę jest, że »wiódł ślepy kulawego«. Jest inaczej niż kiedyś, nie ma co udawać, ale wiecie co? Jest fajnie. Wspieramy się, kochamy i zawsze możemy na siebie liczyć. Życzę każdemu takiego męża".