Wiktor Zborowski nagrał wideo dla ukraińskiej telewizji. Jego córka wrzuciła nagranie do sieci

Wiktor Zborowski to kolejny artysta, który pokazuje że Ukraińcy są mu bliscy. Aktor zamierza ich wspierać, bo, jak mówi w nagraniu, oni walczą nie tylko o swoją wolność, ale także o naszą. Koszmar wojny wywołanej przez Władimira Putina zmusza miliony osób do ucieczki z miejsc, w których toczą się walki. Do Polski przybyło już około 1,2 mln osób, które do tej pory mieszkały w Ukrainie. Jednak większość ludzi zostaje na miejscu, by walczyć z Rosjanami i pomagać żołnierzom.