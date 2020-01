Wiktor Zborowski skończył 69 lat. Żona stroi sobie sprośne żarty

Maria Winiarska zamieściła urodzinowy wpis na Instagramie, w którym z dużym dystansem odniosła się do siebie i ukochanego męża. "Jest inaczej niż kiedyś, nie ma co udawać, ale wiecie co? Jest fajnie" – napisała aktorka, po 50 latach wspólnego życia z solenizantem.



Maria Winiarska poznała Wiktora Zborowskiego w szkole teatralnej (ONS.pl)

Winiarska zamieściła wspólne zdjęcie z Wiktorem Zborowskim i śmiała się, że jej mąż wyglądał w garniturze i z brodą jak "muzułmański naukowiec", a o sobie napisała "pinda w etoli z wyskubaną głową". Aktorka nie pierwszy raz wrzuca na Instagram zdjęcie z mężem, ale teraz okazja była wyjątkowa. "Dziś mój kochany Mąż ma urodziny... Kończy 69 lat. Cholernie sexy wiek 👉🏻👌🏻 (żarcik)" – napisała obok fotki.

Wiktora Zborowskiego Maria Winiarska poznała jeszcze w szkole teatralnej. Od razu wpadli sobie w oko, ale żadne z nich nie odważyło się wykonać pierwszego kroku.

Kiedy jednak mieli walczyć razem podczas zajęć z szermierki, nie mogli już dłużej ukrywać swoich uczuć. Wkrótce Zborowski zaprosił swoją wybrankę na randkę i szybko się okazało, że zakochani nie mogą bez siebie żyć.

"50 lat pożycia... My już nawet chorujemy na te same choroby, na bank będziemy już zawsze razem, bo u nas to tak troszkę jest, że 'wiódł ślepy kulawego'" – napisała Winiarska na Instagramie.

Dodała, że przez te wszystkie lata wiele się u nich zmieniło, ale "jest fajnie".