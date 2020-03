Wiktoria Gąsiewska lubi czuć się seksownie. Podpada przez to swojemu chłopakowi

Wiktoria Gąsiewska to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych aktorek młodego pokolenia. Największą popularność zdobyła dzięki roli w serialu "rodzinka.pl". Młoda celebrytka jest też królową w sieci. Jej konto na Instagramie śledzi już ponad 750 tys. osób. A to głównie dlatego, że prywatnie związana jest z Adamem Zdrójkowskim i nie ma problemu z pokazywaniem życia prywatnego w mediach społecznościowych .

21-latka uwielbia również być w centrum uwagi i doskonale wie, jak to zrobić. Najlepszym patentem jest pojawienie się na czerwonym dywanie w odważnej kreacji. To właśnie wtedy młodziutka aktorka emanuje seksapilem. Na co dzień jednak stawia na wygodę i brak makijażu.